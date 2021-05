CONSIGLIO REGIONALE. PIERRO (LEGA) IL PIU’ATTIVO, SAVASTANO E PICARONE NON PERVENUTI

Il Corriere del Mezzogiorno, nella edizione Campana, pubblica oggi una analisi sintetica dell’attività svolta, nei primi 7 mesi di lavoro, dai Consiglieri Regionali eletti nella tornata dello scorso settembre. Ad attribuire l’indice di attività le interrogazioni presentate, ma anche le mozioni, i question time ed i progetti di legge. Per la Provincia di Salerno la palma di piu’ attivo spetta, sicuramente, al consigliere regionale della Lega Attilio Pierro, forte di un ottimo risultato con ben 13 interrogazioni (molte delle quali rivolte al settore della sanità). Segue, almeno per quanto riguarda l’opposizione, l’attività di Michele Cammarano (M5S) che, nei primi 7 mesi in Consiglio, ha presentato 10 interrogazioni; due le interrogazioni presentate da Nunzio Carpentieri (Fratelli d’Italia). Se l’attività di controllo spetta alla opposizione, quella propositiva è prerogativa della maggioranza ma qui arrivano le sorprese. Il Presidente della Commissione Bilancio Franco Picarone (Pd) ha presentato un unico progetto di legge (quello del bilancio), mentre il neo consigliere Nino Savastano (Campania Libera) in 7 mesi ha prodotto solo una mozione. Nella maggioranza, pero’, non mancano le particolarità: il consigliere di Italia Viva, e dunque di maggioranza, Tommaso Pellegrino ha presentato ben 6 interrogazioni, rivolte alla Giunta ed al Presidente che il suo partito sostiene. Solo una mozione anche per il Presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone(De Luca Presidente), tre le mozioni ed un progetto di legge per Corrado Matera (Gruppo Misto), due mozioni e due progetti di legge anche per Andrea Volpe (Partito Socialista).

Share on: WhatsApp