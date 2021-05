SONDAGGIO CORSERA: LEGA, PD E FDI IN SOLI 3 PUNTI. FLOP M5S, BENE FORZA ITALIA

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli, pubblicato oggi dal Corriere della Sera, sulle intenzioni di voto degli italiani in caso elezioni politiche, disegna un nuovo scenario nel quale per tre partiti si va verso una situazione di sostanziale parità. Non esiste, di fatto, nessuna distanza tra Lega, Partito Democratico e Fratelli d’Italia, con il partito di Giorgia Meloni che continua a crescere nelle intenzioni di voto degli italiani. La “rabbia” di Grillo e forse anche l’indecisione di Giuseppe Conte non fanno bene al Movimento 5 Stelle che continua a scendere, come anche Italia Viva di Matteo Renzi. Ecco allora le proiezioni percentuali per i partiti, elaborate da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera.

Lega 21,9%

Partito Democratico 20,9%

Fratelli d’Italia 18,9%

Movimento 5 Stelle 16%

Forza Italia 8%

Azione di Calenda 2,8%

Italia Viva 2,0%