CONSIGLIO REGIONALE. SUL DEF VOTO FAVOREVOLE ANCHE DI CIARAMBINO E DEGLI EX IMPEGNO CIVICO

Anche il nuovo Gruppo di Piu’ Europa, composto dai consiglieri Frezza, Cirillo ed Aversano – gli ultimi due provenienti dal gruppo Impegno Civico – ha votato a favore del Def, presentato oggi in Consiglio Regionale a Napoli. E sul Documento di programmazione finanziaria, circostanza meno scontata, è arrivato anche il voto favorevole della candidata alla Presidenza del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino che, nel corso della seduta del Consiglio, si è piu’ volte soffermata a parlare con il Presidente De Luca. Astenuti i consiglieri del Movimento 5 Stelle, contrari, invece, quelli del centro destra, orfani, in aula, tra l’altro, di Stefano Caldoro, assente proprio in una riunione molto importante sotto il profilo politico. Intanto, il Consiglio Regionale si riunirà, dopo la seduta di oggi, già martedi’ prossimo, 29 Novembre, per una seduta monotematica dedicata al progetto di Autonomia Differenziata al quale il Governo Meloni sta lavorando.

