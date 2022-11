CASTEL SAN GIORGIO. DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE ANCORA UNA VOLTA NEGATA

In vista del Consiglio Comunale di lunedi’ prossimo, convocato nell’inedito orario delle 8:30 del mattino, il Presidente del Consiglio Comunale di Castel San Giorgio, ancora una volta, ha negato la richiesta, avanzata dai consiglieri di opposizione di Fratelli d’Italia, per effettuare la diretta streaming della seduta del Civico Consesso. Non ci sono, secondo quanto denunciato dagli esponenti del partito di Giorgia Meloni, motivazioni addotte per negare la diretta che sarebbe stata utile, considerato l’orario, per consentire ai cittadini di seguire i lavori del Consiglio Comunale.

