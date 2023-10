CONSORZIO ASI SALERNO: SOTTOSCRITTO PROTOCOLLO D’INTESA CON IL COMUNE DI SANT’ARSENIO

E’ stato sottoscritto stamattina , un protocollo d’intesa tra il Consorzio Asi ed il comune di Sant’Arsenio, rappresentato dal sindaco Donato Pica, per l’attività di programmazione e promozione delle aree industriali del comune del Vallo di Diano.

“E’ un atto importante-ha dichiarato il Presidente del Consorzio Asi Antonio Visconti-che ci permette di allargare il bacino di utenza del Consorzio anche in altre aree della Provincia di Salerno. E’ il caso di Sant’Arsenio, comune amministrato da Donato Pica che ringrazio per la fattiva collaborazione, che si trova in una posizione logistica ottimale nel Vallo di Diano e che rientra nel progetto di espansione e supporto complessivo che il Consorzio Asi fornisce a tutto il tessuto industriale provinciale. E’ il primo passo di un progetto piu’ ampio che coinvolgerà altri comuni della vasta provincia di Salerno”.