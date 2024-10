CONSORZIO SOCIALE VALLE IRNO. LUNEDI’ IL CDA, MARTEDI’ LA CONVOCAZIONE IN PREFETTURA PER LO SCIOPERO

E’ un momento particolarmente difficile per il Presidente del Consorzio Valle dell’Irno Carmine De Blasio: ieri, infatti, la riunione dei sindaci che fanno parte del Consorzio (Baronissi, Mercato San Severino, Fisciano, Siano, Bracigliano e Calvanico) ha deciso di convocare, per affrontare il tema della protesta dei dipendenti, una riunione del Consiglio di Amministrazione per la giornata di lunedi’ prossimo. Non basterà la riunione del CDA a chiarire la situazione perchè la Prefettura di Salerno, dopo la denuncia dei sindacati dei lavoratori, ha fissato per martedi’ prossimo un incontro tra i vertici del Consorzio ed i rappresentanti dei dipendenti per scongiurare lo sciopero, già proclamato, e per trovare una soluzione a quella che è un vertenza che potrebbe avere pesanti ripercussioni nella erogazione dei servizi sociali per i cittadini di una vasta area territoriale come quella della Valle dell’Irno.

Share on: WhatsApp