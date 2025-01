CONSORZIO VALLE DELL’IRNO. NON C’E’ ANCORA IL BANDO PER LA SCELTA DEL NUOVO DIRETTORE

A distanza di oltre un mese dalle dimissioni dell’ex Direttore del Consorzio Sociale Valle dell’Irno De Blasio, i vertici dell’Ente, guidati dal Sindaco di Baronissi Anna Petta, Presidente del Consiglio di Amministrazione, non hanno, ancora, provveduto alla pubblicazione del bando per la manifestazione di interesse. Un ritardo che, nella migliore delle ipotesi, considerati i tempi tecnici, porterà il Consorzio a non scegliere il futuro Direttore prima del mese di Marzo, mentre nel frattempo, per una copertura temporanea e provvisoria, è stato dato incarico ad un Direttore di un consorzio della parte meridionale della Provincia di Salerno.

