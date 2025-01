Il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Salerno Roberto Celano stila un bilancio del 2024, l’anno che si è appena concluso e che ha visto la crescita del partito degli Azzurri su tutto il territorio regionale, sia in termini di consenso che per numero di amministratori che hanno aderito a Forza Italia. Adesso, secondo Celano, la sfida piu’ importante, quella con le Regionali del 2025 in Campania.

