CONTE PREPARA UN NUOVO DPCM A PARTIRE DAL 7 GENNAIO: IN ARRIVO NUOVI STOP

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte starebbe già lavorando ad un nuovo DPCM che, secondo quanto riportato oggi da numerosi quotidiani, dovrebbe entrare in vigore dal 7 Gennaio 2021 e rendere molto piu’ severe le restrizioni anche nell’ambito delle zone gialle. Di certo non ci sarà la riapertura di palestre, cinema e teatri che speravano nel nuovo anno per tornare ad una attività quasi normale. Probabile una nuova stretta sul commercio dopo le aperture consentite per il periodo natalizio. Ovviamente, a seguito delle nuove chiusure il Governo dovrebbe predisporre anche nuovi ristori per le attività commerciali colpite.

