CORRADO MATERA: “BASTA POLEMICHE SU STAZIONE ALTA VELOCITA’ NEL VALLO DI DIANO”

Il Consigliere Regionale Corrado Matera, tra i primi a seguire il progetto per la realizzazione di una stazione per l’alta velocità a Sud di Battipaglia, in Provincia di Salerno, prova a spegnere le polemiche dopo l’annuncio della individuazione del luogo per la infrastruttura nel Vallo di Diano.

“Mi auguro che le inutili e immotivate polemiche dei giorni passati” scrive Corrado Matera, ” siano finite e che non creino problemi ad un grande progetto che potrebbe cambiare la prospettiva di un territorio. Un progetto così importante va seguito con passione, serietà, determinazione, avendo ben conoscenza di tutto ciò che succede. Continuerò a seguire con passione, serietà e determinazione il progetto così come è giusto che sia.”