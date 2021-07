CORRADO MATERA: “DI CANDIA PRESIDENTE ASSEMBLEA ASL, GIUSTO RICONOSCIMENTO”

“Voglio esprimere i miei più vivi e sentiti auguri all’amico Michele Di Candia, nominato presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Asl Salerno. È il giusto riconoscimento per la sua competenza maturata in tanti anni di impegno come operatore sanitario, ma anche per le sue capacità politiche di fare sintesi a favore dell’intero territorio provinciale, superando sterili campanilismi.”

Lo scrive il Consigliere Regionale Corrado Matera.

A Michele auguro buon lavoro nella riorganizzazione della nostra articolata sanità provinciale per meglio rispondere alle diverse esigenze territoriali, garantendo efficienza e qualità dei servizi.