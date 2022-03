A partire dal prossimo 28 Marzo sarà riattivata la fermata dei bus sostitutivi di Trenitalia presso la stazione di “Sassano-Teggiano”, sospesa per problemi dal 24 febbraio per delle verifiche inerenti la sicurezza dei viaggiatori. Ringrazio l’assessore Bartolo Lettieri e il delegato alla viabilità Antonio Lopardo che in sinergia con i tecnici di Trenitalia si sono adoperati affinchè i disagi ai passeggeri siano terminati.

E’ quanto annuncia il Consigliere Regionale Corrado Matera.