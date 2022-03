GIFFONI SEI CASALI. SCONTRO MUNNO-VITOLO: REVOCATE LE DELEGHE AL VICE SINDACO

L’atmosfera elettorale, anche nel centro di Giffoni Sei Casali, comincia ad essere calda e cosi’ il Sindaco Munno, dopo le prese di posizione da parte del Vice Sindaco Vitolo, ha revocato le deleghe al suo Vice, aprendo di fatto la strada ad un rimpasto che, in vista dell’ultima parte del mandato elettorale, dovrebbe coinvolgere anche parte dell’opposizione. Vitolo, nelle scorse settimane, con un manifesto pubblico, aveva mosso alcune critiche all’operato del Sindaco, anche in relazione ad una intesa per un passaggio di consegne, poi disattesa e tradita. Oggi arriva la decisione della revoca delle deleghe che apre, di fatto, la vera e propria campagna elettorale nel Comune di Giffoni Sei Casali.

