La Legge Regionale per i Piccoli Borghi fino a 3.000 abitanti, presentata dal Consigliere Regionale Luca Cascone, Presidente della Commissione Trasporti e Lavori Pubblici, inizierà, nella prossima settimana, il suo iter all’interno delle Commissioni. Il punto di partenza si sviluppa su tre interventi anche di carattere economico: bonus per le nascite, bonus per le nuove aziende, bonus per i nuovi residenti.

