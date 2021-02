CORRADO MATERA: “OK SICIGNANO-LAGONEGRO, ORA AL LAVORO PER CILENTO E PIANA DEL SELE”

“La Sicignano Lagonegro, una grande opportunità per il Vallo di Diano. Anni di lavoro, che iniziano a prendere forma e sostanza , una priorità in questi anni alla quale non mi sono mai sottratto .

Ho ringraziato la dott ssa Fiorani per il progetto presentato alle commissioni ambiente e trasporti della camera dei deputati che tiene conto del Vallo , chiedendo di individuare velocemente una stazione di riferimento.

Inizierà una nuova era che riconoscerà al Vallo la dignità che merita.

Ho chiesto, inoltre, di considerare adeguatamente anche il Cilento e la Piana del Sele, nell’ambito delle tante opportunità previste dal Recovery Fund e dal Green Deal: un ulteriore intervento che rafforzerebbe ulteriormente il sud della provincia.”

Lo annuncia il Consigliere Regionale Corrado Matera.

La lotta tra territori ha determinato solo povertà. È giunto il momento della grande coesione territoriale, per far crescere in maniera integrata il sud della provincia di Salerno, per renderlo protagonista dello sviluppo dell’intero mezzogiorno.

Solo insieme, difendendo le nostre ragioni, potremo scrivere una pagina di storia importante per il nostro territorio.

Un lavoro che continua.