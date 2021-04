CORRADO MATERA: “OSPEDALE DI POLLA, SUPERATE ALCUNE CRITICITA'”

“Ringrazio il direttore generale dott. Mario Iervolino per aver compreso le criticità che, insieme ai sindaci Di Candia e Loviso, gli abbiamo rappresentato alcuni giorni fa.

Relativamente all’ospedale di Polla, alcuni medici hanno già preso servizio, altri inizieranno nei prossimi giorni.

Inoltre, sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per le seguenti discipline: ortopedia e traumatologia, gastroenterologia, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, radiodiagnostica, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, per quest’ultima è stata anche sottoscritta una convenzione con l’università Federico II di Napoli per l’utilizzo di nuove risorse mediche. Nella giornata di oggi saranno pubblicati ulteriori avvisi per le seguenti discipline: pediatria, neonatologia, oculistica, neurologia, dermatologia, diretti a reclutare specialisti.”

Lo annuncia il consigliere regionale Corrado Matera.

Tutte le discipline indicate garantiranno all’Asl e quindi anche all’ospedale di Polla maggiore funzionalità.

Inoltre, saranno incrementati i punti vaccinali finalizzati al contrasto covid.

In qualità di componente della commissione sanità rivolgo un ringraziamento sentito e caloroso ai medici e a tutto il personale sanitario per l’impegno instancabile profuso, soprattutto in situazioni di difficoltà e di emergenza. Intanto continuano i lavori per il recupero dell’ospedale di Sant’Arsenio.