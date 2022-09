COSIMO ADELIZZI (IMPEGNO CIVICO): “CON ME IN PARLAMENTO LA PARTE SUD DELLA PROVINCIA DI SALERNO”

Cosimo Adelizzi, deputato uscente e candidato come capolista per Impegno Civico nelle province di Salerno e di Avellino, lancia un messaggio a tutti gli elettori della parte meridionale della Provincia di Salerno.

“Un’intera area ricca di storia, con un grande patrimonio naturale ed estremamente popolosa, ha bisogno di essere rappresentata in Parlamento da chi la vive e ne conosce pregi e difetti. In questi anni mi sono battuto al fianco dei cittadini di questa terra per difenderne le legittime istanze. Diversi traguardi sono stati raggiunti, ma molti altri hanno ancora bisogno della massima attenzione.”

Lo scrive il deputato di Impegno Civico Cosimo Adelizzi.