DA AZIONE A FRATELLI D’ITALIA: APPRODA NEL CENTRO DESTRA IL CONSIGLIERE REGIONALE RAFFAELE PISACANE

C’è un nuovo ingresso, ancora non ufficiale ma imminente, all’interno del Gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale della Campania: il consigliere Raffaele Maria Pisacane, eletto con Centro Democratico nella coalizione di De Luca nel 2020, oggi all’interno del Gruppo di Azione, è pronto ad aderire al partito di Giorgia Meloni. Tutto fatto, sotto il profilo politico ed organizzativo, per Pisacane l’annuncio ufficiale dell’adesione al partito del Presidente del Consiglio, dovrebbe arrivare entro la fine del mese di Agosto, al piu’ tardi nella prima settimana di Settembre. Pisacane, eletto in Provincia di Napoli, si prepara ad affrontare la prossima tornata elettorale per le Regionali con il simbolo di Fratelli d’Italia ed all’interno della coalizione di Centro Destra dove la discussione per la scelta del candidato Presidente sembra essersi fermata. Almeno per il momento.

