REGIONALI 2025. CLAMOROSO NEL PD: IL CAPOGRUPPO IN CONSIGLIO MARIO CASILLO RINUNCIA ALLA CANDIDATURA

Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale, in Campania, Mario Casillo avrebbe deciso di non partecipare, direttamente, alla prossima tornata elettorale per le Regionali 2025.

Nessuna polemica con il Partito nè tantomeno con il Presidente De Luca ma la volontà da parte di Casillo, uomo dei record per numero di preferenze, di collaborare alla composizione della lista, sostenere alcuni candidati e, poi, prendere parte alla vita amministrativa attiva all’interno della Giunta Regionale.

Fu proprio Casillo, ad inizio consiliatura, a rifiutare l’incarico di assessore regionale proprio perchè si sarebbe dovuto dimettere dall’incarico di Consigliere Regionale che ricopre dopo aver ottenuto, alle Regionali del 2020, ben 41.540 preferenze.