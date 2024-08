AMBITO CAVA-IRNO RIFIUTI. SERVALLI (CAVA) FA SALTARE RIUNIONE, SINDACI CONVOCATI PER IL 14 AGOSTO

Ancora una volta, come già accaduto la scorsa settimana, il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, assentandosi dall’assemblea dei comuni dell’ambito rifiuti Cava-Irno, ha fatto saltare la validità della seduta, convocata dal Presidente dell’Ambino Vincenzo Sessa (Fisciano) per discutere le modalità di svolgimento del servizio di raccolta per i prossimi anni. Servalli, fortemente preoccupato dalla stabilità occupazionale dei dipendenti della Metellia Servizi, punta alla creazione di una società interamente pubblica mentre tutti gli altri comuni dell’ambito sono propensi alla nascita di una società pubblico-privata, nella quale far entrare anche soggetti privati. Rimasto, oramai, da solo, Servalli, questa mattina, senza alcuna forma di comunicazione, ha disertato la riunione che è stata riaggiornata per il 13 ed il 14 agosto quando, anche dinanzi all’ennesima assenza del Sindaco di Cava de’ Tirreni, i comuni dell’ambito procederanno all’approvazione della delibera per la nascita della nuova società pubblico-privata.

