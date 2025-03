DA DOMANI IL CONGRESSO NAZIONALE PSI, ANDREA VOLPE: “AL FIANCO DI ENZO MARAIO”

“Sarà un congresso, quello che parte domani a Napoli, nel corso del quale il Partito Socialista Italiano non solo dimostrerà il suo profondo radicamento sul territorio ma anche la sua vivacità nel proporre idee e progetti per le prossime elezioni Regionali ed anche per le Elezioni Politiche.”

Andrea Volpe, Consigliere Regionale della Campania del PSI, condivide e sostiene la linea politica del Segretario uscente Enzo Maraio.

“Enzo, in questi anni difficili per tutto il centro sinistra a livello nazionale, ha fatto un lavoro straordinario ed ha continuato a girare tutta l’Italia per incontrare amministratori, simpatizzanti del PSI, elettori, a volta anche delusi e preoccupati. Siamo all’inizio di una nuova stagione politica, nella quale il centro sinistra, a cominciare dal Pd, per vincere le prossime sfide ha bisogno di tutti, ad iniziare dal Partito Socialista Italiano.”