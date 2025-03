ROCCAPIEMONTE. LUISA TREZZA: “ALBERI TAGLIATI SENZA AUTORIZZAZIONE”

Roccapiemonte, alberi tagliati senza autorizzazione in una piazza pubblica, il sindaco sa tutto ma finge di non vedere.

La denuncia della consigliera di minoranza Luisa Trezza.

«20 marzo 2025, Equinozio di Primavera, dalla notte dei tempi, ogni Cultura ed ogni popolo, hanno sempre festeggiato questo passaggio astronomico con cerimonie, riti ed altro, anche a Roccapiemonte non siamo da meno, nel senso che anche qui festeggiamo la Primavera ma dopo aver letteralmente fatto la festa a poveri alberi innocenti – afferma la consigliera comunale Luisa Trezza.

In Piazza Gaetano Polichetti, alla frazione Casali, nel silenzio generale e addirittura tra il compiacimento di alcuni, sono stati sacrificati sull’altare della prepotenza e dell’ignoranza, alberi sani e belli.

Ricordo a chi non sa o forse fa finta di non sapere, che tagliare alberi sani, e sottolineo sani, che non manifestano problemi di nessuna natura, certificati da perizie di agronomi, è un reato. Questo non lo dice Luisa Trezza bensì la legge, ma probabilmente a Roccapiemonte la legge non è ancora arrivata.

A cadere, in questa piazza pubblica, non un giardino privato, una splendida magnolia di circa 30 anni, magnolia che non vedremo mai più rifiorire, due grossi tigli sempre trentennali di cui sono rimasti due monconi di tronco, utilizzati come poggia vaso, ed un’altra decina di alberelli posti a mo’ di barriera perimetrale tra la piazza, il marciapiede e la strada provinciale “Via della Pace” che la costeggia.

È difficile, guardate, trovare le parole per esprimere lo sdegno dinanzi a tale episodio di inciviltà ed illegalità che non può e non deve essere taciuto né tantomeno dimenticato.

L’ufficio comunale competente ha comunicato, per iscritto, di non aver mai autorizzato nessun taglio di alberi, il sindaco e la sua maggioranza, come al solito, se ne sono lavati le mani, meglio un albero in meno ed un voto in più in consiglio comunale che viceversa.

La cosa ancora più grave è che la piazza pubblica è stata data in adozione ad un consigliere comunale che ha provveduto anche ad installare una bella e vistosa targa a ricordo.

Gli alberi tagliati non torneranno più, questo è certo, tutta la legna ricavata non si sa che fine abbia fatto, tuttavia occorre un intervento da parte dell’Ente per ripristinare la legalità.

Innanzitutto, come stabilisce la normativa nazionale, la ripiantumazione degli alberi tagliati e le pubbliche scuse per il danno apportato alla collettività, augurandoci che episodi del genere non accadano più.

E allora si che anche a Roccapiemonte potremmo festeggiare la Primavera, il risveglio della Natura, ma mi auguro ancor di più il risveglio delle coscienze – ha concluso la consigliera comunale di minoranza Luisa Trezza.

