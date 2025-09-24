DA DOMANI IL PD CAMPANO VOTA PER ELEGGERE PIERO DE LUCA SEGRETARIO REGIONALE

Inizia domani, 25 Settembre, per concludersi il 28, l’iter delle assemblee di Circolo del Partito Democratico in tutta la Regione Campania, per l’elezione del nuovo Segretario Regionale che, di sicuro, sarà l’attuale parlamentare Piero De Luca. Pur essendoci un candidato unico, il regolamento prevede che tutti i circoli tengano le proprie assemblee, ne redigano un verbale prima di partecipare all’assemblea del prossimo 4 Ottobre, in programma a Napoli, che ufficializzerà la elezione del nuovo Segretario Regionale del Partito Democratico in Campania.
Sullo sfondo le Regionali in Campania, con le liste che dovranno essere depositate entro il 26 Ottobre: per il neo e futuro segretario Regionale del Pd in Campania ci saranno poco piu’ di 20 giorni per scremare le proposte di candidatura al Consiglio Regionale ed ufficializzare i nomi che correranno sotto il simbolo del Partito Democratico.