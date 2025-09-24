FORZA ITALIA. DAL 26 AL 28 SETTEMBRE A TELESE TERME LA FESTA DELLA LIBERTA’

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Libertà” è la parola chiave della Festa di Forza Italia, in programma dal 26 al 28 settembre a Telese Terme, in provincia di Benevento, presso le Terme di Telese – piazza A. Minieri 1. “Una tre giorni intensa, per celebrare le radici e i valori di Forza Italia, ma con lo sguardo rivolto al futuro. Un appuntamento molto atteso e aperto al contributo di idee, con un programma ricco e denso all’interno del quale si confronteranno ospiti autorevoli, iscritti, vertici e rappresentanti di Forza Italia a tutti i livelli, assieme a importanti manager di Stato”, si legge in una nota. A fare gli onori di casa, Fulvio Martusciello, europarlamentare azzurro e segretario regionale della Campania. Il segretario nazionale del partito, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, guiderà la kermesse che vedrà la partecipazione di tutti i ministri di Forza Italia e dei ministri dell’Interno e del Lavoro, Matteo Piantedosi e Marina Calderone.”Questo grande evento punta non solo a celebrare i valori su cui il partito si fonda – quella coniugazione di ideali cattolici, liberali e riformisti tracciata dal presidente Silvio Berlusconi – ma anche a presentare il ‘Pantheon’ del movimento azzurro: figure positive di riferimento, espressione della battaglia per la libertà che rappresenta il cuore e il centro dell’azione azzurra. Momento clou della festa sarà la presentazione del nuovo “Manifesto della libertà”, elaborato con il contributo di molti, per rilanciare il movimento e dare sempre maggiore attuazione al pensiero del suo fondatore, con uno sguardo attento a un mondo in profondo mutamento. La ‘persona’ è il punto di partenza, poi viene la Libertà, il centro di tutto, in tutte le sue forme – civili, economiche, associative – che devono camminare insieme. A Telese, dunque, si declinerà una nuova direzione del partito, forte dei valori e delle radici di sempre, ma anche del ruolo che Forza Italia svolge come protagonista nel Partito Popolare Europeo, la grande famiglia politica che in Europa difende la libertà e la centralità della persona”, conclude la nota.

Related Posts

Settembre 24, 2025

ROBERTO FICO A SALERNO VENERDI’ 26 PER LA FESTA PROVINCIALE DI ALLEANZA VERDI SINISTRA

Settembre 24, 2025

DA DOMANI IL PD CAMPANO VOTA PER ELEGGERE PIERO DE LUCA SEGRETARIO REGIONALE

Settembre 23, 2025

LA LISTA DI AVS PER LE REGIONALI 2025: LANOCITA, TAVELLA E BARBIROTTI IN CAMPO