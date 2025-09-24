ROBERTO FICO A SALERNO VENERDI’ 26 PER LA FESTA PROVINCIALE DI ALLEANZA VERDI SINISTRA

Il candidato Presidente del centro sinistra per le Regionali del 23 e 24 Novembre in Campania Roberto Fico torna a Salerno: e lo fa, venerdi’ 26 Settembre, per partecipare alla Festa Provinciale di Alleanza Verdi Sinistra, uno dei partiti della sua coalizione.
TERRA!
Festa provinciale di AVS
venerdì 26 e sabato 27 settembre
Piazza Mario Ricciardi – Salerno
PROGRAMMA
Venerdì 26 ore 18,00
NON PIÙ DI 20 PER CLASSE
Elisabetta Piccolotti e Franco Mari presentano la proposta di legge di iniziativa popolare sull’istruzione di qualità con:
Paolo Napolitano UGS
Paola Ferraioli GEV
Venerdì 26 ore 19,30
LUISELLA COSTAMAGNA
intervista
ELISABETTA PICCOLOTTI
deputata AVS
ROBERTO FICO
candidato Presidente Regione Campania
FIORELLA ZABATTA
coportavoce nazionale Europa Verde
A seguire serata musicale con:
BALLANDO PER LE STRADE
e FOLKYSLUM
Sabato 27 ore 18,00
SUD E AREE INTERNE: DALLA QUESTIONE MERIDIONALE ALLA RESTANZA
ne parlano
ALFONSO CONTE
docente universitario
GIOVANNI MARINO
associazione “Viva il Lupo”
moderano
Francesca Fabrizio UGS
Adele Serra GEV
Sabato 27 ore 19,30
OCCHI IN PALESTINA
dibattito sul Genocidio con
SOUZAN FATAYER
docente universitaria Italo-palestinese
ANTONIO MUSELLA
giornalista di Fanpage
LAURA MARMORALE
Presidente Mediterranea Saving Humans
ALFIO NICOTRA
Un Ponte Per – AOI
moderano
Eugenio Gammaldi UGS
Adriano Guida GEV