AVELLINO. FRANCESCO TOLINO DIVENTA MAXI DIRIGENTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Francesco Tolino diventa max dirigente al comune di Avellino

Il commissario Perrotta gli affida le politiche Europee e la gestione del patrimonio.

Dopo la nomina fiduciaria da parte di Laura Nargi (ex art. 110) i rumors iniziali riferivano di un Francesco Tolino messo alla porta dalla fascia tricolore pro tempore. L’esperto dirigente con un passato politico – già vicesindaco e assessore al comune di Montoro- ha invece conquistato la fiducia della reggente tanto da diventare a tutti gli effetti un “maxi dirigente”, assumendo su di se gli oneri di due settori – II e IV – con Fausto Mauriello, l’ingegnere ex responsabile del Patrimonio, da oggi non più in servizio. Con il decreto commissariale 531/2025, il Commissario Prefettizio Giuliana Perrotta ha confermato l’incarico dirigenziale al dott. Francesco Tolino, assegnandogli, come detto, la responsabilità del Settore II, denominato “Politiche Europee, Cultura e Turismo – Gestione del Patrimonio”. L’incarico, valido fino alla scadenza del commissariamento, fa seguito a una riorganizzazione della macrostruttura del Comune che ha accorpato i precedenti Settori II e IV, riducendo così una figura dirigenziale (ovvero Mauriello). La scelta è ricaduta su Tolino per la sua professionalità, ritenuta la più adatta a garantire la continuità dei servizi e l’attuazione del Pnrr.