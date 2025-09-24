SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “SI RIVEDA DECISIONE DIVIETO TRASFERTA PER TIFOSI SALERNITANA”

Una misura tanto severa quanto penalizzante, che finisce per colpire indistintamente un’intera tifoseria che, in ogni stadio d’Italia, ha sempre dimostrato passione, amore per i propri colori e rispetto per la città. È ingiusto che episodi isolati, riconducibili a una ristretta minoranza di facinorosi, ricadano su migliaia di famiglie e tifosi che vivono il calcio in maniera sana, civile e partecipata.

Come già evidenziato dall’On. Bicchielli nella sua lettera al Ministro, la tifoseria granata ha dato prova di grande responsabilità e correttezza in queste prime giornate casalinghe del campionato, contribuendo a creare un clima sereno e privo di tensioni. Questo comportamento virtuoso merita di essere riconosciuto e incentivato, non certo punito con restrizioni collettive.

Siamo certi che il Ministro Piantedosi saprà valutare con equilibrio la possibilità di rivedere il provvedimento, restituendo ai tifosi della Salernitana il diritto di accompagnare e sostenere la propria squadra anche in trasferta, come espressione di una passione sportiva autentica e rispettosa delle regole.