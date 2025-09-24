NOCERA SUPERIORE. SALTA ELEZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO, D’ACUNZI NON HA PIU’ LA MAGGIORANZA

Dopo oltre due mesi di attesa, il Consiglio Comunale di Nocera Superiore, convocato per l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale, dopo le dimissioni di Teo Oliva, si è concluso con un nulla di fatto e con la bocciatura della proposta del Sindaco Gennaro D’Acunzi di eleggere Bove alla guida del civico consesso. La maggioranza non ha digerito la decisione del primo cittadino che, ieri, in un convulso e caotico consiglio comunale, ha provato anche a coinvolgere la minoranza, ricevendo, come era facile prevedere, un netto rifiuto, anche per la mancanza di una collaborazione nelle settimane precedenti. D’Acunzi, oramai, è senza maggioranza ed anche se stasera proverà di nuovo ad eleggere il nuovo Presidente del Consiglio Comunale il suo percorso politico come Sindaco di Nocera Superiore è, oramai, segnato.

