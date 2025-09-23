LA LISTA DI AVS PER LE REGIONALI 2025: LANOCITA, TAVELLA E BARBIROTTI IN CAMPO

E’ in via di definizione la lista che Alleanza Verdi Sinistra presenterà, in Provincia di Salerno, in vista delle prossime elezioni Regionali del 23 e 24 Novembre. In campo, quasi sicuramente, l’ex Consigliere Regionale Dario Barbirotti, lunga esperienza amministrativa anche al Comune di Salerno, un nome fortemente voluto dall’attuale deputato dei Verdi Borrelli. Dal mondo del Sindacato, poi, arriva la candidatura di Franco Tavella, già Segretario Regionale della Cgil, da sempre impegnato nelle battaglie al fianco dei lavoratori in tutto il territorio della Campania. Potrebbe essere della partita anche il noto avvocato amministrativista Franco Massimo Lanocita, da qualche tempo fermo ai box della politica attiva. Ci sono, comunque, in fase di valutazione anche altri nome come quello dell’ex Sindaco del Comune di Auletta Carmine Cocozza e di Ignazio Tafuro.

