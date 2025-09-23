PROVINCIA DI AVELLINO. SCATTA UN’INCHIESTA SU DUE APPALTI SCOLASTICI

Al centro delle indagini due gare d’appalto relative alla ristrutturazione delle infrastrutture scolastiche: i lavori di miglioramento sismico dell’Istituto superiore Ruggero II di Ariano Irpino e quelli di demolizione e ricostruzione della palestra dell’I.T.G. “Ronca” di Montoro. In entrambe le procedure, il funzionario provinciale rivestiva il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Secondo l’ipotesi accusatoria, il dirigente non avrebbe dichiarato la propria incompatibilità, pur essendo legato da rapporti economici con le due imprese coinvolte. Inoltre, il denaro percepito come presunta tangente sarebbe stato successivamente trasferito su otto conti di scommesse online, nel tentativo di eludere eventuali controlli.

L’inchiesta è ancora in fase preliminare e le ipotesi di reato restano tutte da verificare: saranno le indagini a chiarire eventuali responsabilità e a definire i contorni di una vicenda che scuote ancora una volta i palazzi istituzionali irpini.