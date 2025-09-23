REGIONE CAMPANIA. VOLANO GLI STRACCI TRA LA CONSIGLIERA FIOLA E L’ASSESSORE FORTINI

“Un’iniziativa priva di un reale fondamento amministrativo”, un “incontro” che piuttosto “sembra più un appuntamento da campagna elettorale che uno con un reale interesse istituzionale”. Lo afferma Bruna Fiola, consigliera regionale del Partito Democratico e presidente della commissione regionale politiche sociali, in merito alla conferenza stampa tentua questa mattina e promossa dall’assessore regionale Lucia Fortini sull’educazione affettiva e le pari opportunità”. “Resto francamente sorpresa dalla conferenza stampa per illustrare i progetti approvati e condividere con il mondo scolastico e gli stakeholder regionali le iniziative finalizzate alla promozione della cultura della non violenza e delle pari opportunità, quando non è stata ancora pubblicata alcuna graduatoria e il bando si è chiuso soltanto lo scorso 5 settembre – dice Fiola – Trovo inopportuno che si presti il fianco a operazioni che nulla hanno a che fare con la trasparenza e la correttezza amministrativa”. “Dispiace ancor di più – conclude – che la trasparenza amministrativa, tanto cara al presidente De Luca, ancora una volta – ricordo che l’avviso in oggetto è stato revocato perché pubblicato senza delibera, e che la legge che ha ispirato l’intero percorso arriverà in aula per l’approvazione il 25 settembre – non sia praticata da chi rappresenta la sua giunta”

