DA ELLY SCHLEIN UN NUOVO ATTACCO A VINCENZO DE LUCA: “DEVE ABITUARSI, CON ME SI CAMBIA2

Il Pd ha una linea chiara: no al terzo mandato, anche perche’ e’ la legge nazionale che lo stabilisce e non c’e’ legge regionale che possa cambiare la linea del Pd”. Elly Schlein, a DiMartedi’ su La7, spiega allora che il presidente della Regione Campania deve regolarsi “come Bonaccini e Decaro che hanno governato bene, ma prima del consenso c’e’ il buonsenso e le regole valgono per tutti”. “Io sono stata eletta segretaria Pd, battendo i pronostici, e anche chi ha sostenuto altri, per cambiare. Se qualcuno e’ abituato che prima funzionava diversamente si deve abituare a cambiare”, avverte. “E poi – osserva ancora Schlein – ma poi dove sta scritto che si perde se si cambia?”.

