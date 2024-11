COMUNE DI CAMPAGNA. VENERDI’ 15 NOVEMBRE PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIA VERDE

Si terrà venerdì 15 novembre 2024 a partire dalle ore 18 presso la sala convegni dell’hotel Capital nella frazione di Quadrivio, nel comune di Campagna, nel salernitano, la presentazione dell’associazione nazionale ambientalista di promozione sociale “Italia Verde, Ambiente e Futuro” che nel corso della serata, presenterà al pubblico il primo progetto di educazione ambientale denominato “La Selva” di creazione del primo Orto Botanico destinato alle scuole di ogni ordine e grado.

L’evento, incentrato sul futuro dell’ambiente e dello sviluppo green in Italia, vedrà la presenza tra i relatori del presidente nazionale di Italia Verde e presidente nazionale dell’associazione nazionale installatori di impianti serricoli, Giorgio Rolando, del vicepresidente nazionale Uncem e presidente Uncem Campania, Vincenzo Luciano, del vicepresidente nazionale dell’Associazione Italiana Coltivatori e presidente regionale AIC Campania, Donato Scaglione, del coordinatore regionale guardie ambientali d’Italia, Concetta Galotto, del presidente del Centro Europeo Studi Identità e Territori, Gerardo Landolfi, del responsabile regionale Ente Biologico Suolo e Salute, Ferruccio d’Angelo, del segretario regionale della Federazione Nazionale Agricoltura, Pierpaolo Romano, della ricercatrice del CREA, Rosa Pepe, del responsabile foreste della Regione Campania, Pasquale Santalucia, della docente della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Salerno, Enrica De Falco, del vicepresidente della Bcc di Aquara, Antonio Marino, della farmacista e ricercatrice specializzata in erbe medicali, Elisa Giorgio, del segretario nazionale del sindacato carabinieri NCS, Michele Capece, del parroco di Campagna, Don Carlo Magna, dello storico, Rubino Luongo, del sindaco del Comune di Campagna, Biagio Luongo, del consigliere di amministrazione della Camera di Commercio di Salerno e consigliere di amministrazione Rai Way, Lello Ciccone, dell’assessore del Comune di Pompei, Lello Marra, del consulente legale di Italia Verde, Cristian Di Domenico, il consulente fiscale di Italia Verde, Ivan Vernosce, e il presidente Ente Riserve Naturali Regione Campania -Foce Sele e Tanagro Monti Eremita Marzano, Antonio Cuomo.

“Con Italia Verde vogliamo raccontare e promuovere il grande patrimonio culturale e ambientale del nostro Paese – spiega il presidente dell’associazione Italia Verde, Giorgio Rolando. –Attività di promozione e informazione- aggiunge- che inizierà proprio attraverso l’avvicinamento degli studenti alla tutela dell’ambiente con percorsi di educazione ambientale”.

Tra le iniziative promosse da Italia Verde, la presentazione del progetto di realizzazione di un orto botanico situato nella suggestiva Selva del santuario di Avigliano che permetterà a studenti e famiglie di fare una full immersion nei percorsi tematici su rispetto e conservazione della flora locale, ciclo naturale e ruolo delle piante nell’ ecosistema, laboratori pratici per la conoscenza delle piante autoctone, attività di sensibili sensibilizzazione sulla sostenibilità e sull’importanza della tutela ambientale.