In relazione alla vicenda Fitto niente ideologismi. Dobbiamo pretendere da Fitto due cose: l’impegno a battersi perché non siano ridotti i fondi di coesione a vantaggio delle aree più svantaggiate; l’impegno a tutelare fino in fondo il ruolo delle Regioni in relazione alle scelte di sviluppo dei propri territori. Dopodiché è ragionevole sostenere il candidato italiano in Europa”. Così, in un post su Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

