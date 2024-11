REGIONALI 2025. IL CENTRO DESTRA DAL 19 NOVEMBRE AL LAVORO PER IL NOME DEL CANDIDATO

Una prima riunione del centro destra nazionale per discutere del tema Campania potrebbe arrivare, già, il prossimo 19 Novembre, all’indomani della chiusura della tornata elettorale in Umbria ed in Emilia Romagna. La scelta è quella di attendere l’esito del voto regionale nelle due regioni chiamate alle urne, prima di avviare una serie di incontri concreti e fattivi per individuare il nome del candidato da presentare in Campania. Centro Destra e Pd+Movimento 5 Stelle seguono la stessa strategia, anche se dettata da motivi diversi, ma puntano a conoscere prima l’esito delle Regionali in Umbria ed Emilia Romagna. Sul tavolo non ci sarà solo la Regione Campania ma anche la Puglia ed il Veneto dove, oramai, si sono chiuse le stagioni di Michele Emiliano e di Luca Zaia.

Share on: WhatsApp