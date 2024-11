DA GIUGLIANO (NAPOLI) LE PROVE GENERALI DI UNITA’ DEL CENTRO DESTRA DELLA REGIONE CAMPANIA

Arriva da Giugliano (Napoli), dove si è tenuta una convention provinciale di Fratelli d’Italia, la fotografia che testimonia la volontà, di tutti i partiti del Centro Destra, di arrivare uniti – e con un unico candidato Presidente – alle prossime elezioni Regionali del 2025 in Campania. Sul palco della manifestazione il Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, quello della Lega Gianpiero Zinzi, il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Napoli Franco Silvestro, il Commissario Regionale di Noi Moderati Pino Bicchielli ed il portavoce politico del movimento Noi Moderati Stefano Caldoro. Un primo tentativo di dialogare, insieme, dei temi della prossima campagna elettorale per le Regionali, in attesa che la questione Campania, ovviamente, finisca al centro di un incontro tra i leader nazionali dei partiti del centro destra.

