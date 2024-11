PELLEZZANO. DOMANI 1 DICEMBRE TAGLIO DEL NASTRO PER IL PRESEPE MONUMENTALE DI MONTEVERGINE

E’ in programma per domani, 1 Dicembre, a partire dalle 17:00, nel parco che si trova dinanzi alla sede del Comune di Pellezzano, il taglio del nastro per l’allestimento del Presepe Monumentale di Montevergine che, dopo l’esposizione in Vaticano e ad Assisi, arriva nel centro della Valle dell’Irno. L’iniziativa, voluta dal Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, punta ad un incremento del flusso di visitatori, approfittando anche dell’evento Luci d’Artista di Salerno: da domani, tutti i giorni, il Presepe sarà a disposizione di tutti, con allestimento molto suggestivo, accompagnato da luci ad effetto e da una colonna sonora che ricorderà l’antica tradizione presepiale della Regione Campania.

