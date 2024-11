MONTORO. IL COMUNE DICHIARA IL PRE-DISSESTO MA C’E’ IL PARERE CONTRARIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il mondo al contrario ? Pare proprio di si, guardando quello che è accaduto all’interno del Comune di Montoro dove la maggioranza del Sindaco Carratu’, nonostante il parere contrario dei revisori dei conti, ha dichiarato lo stato di pre-dissesto finanziario, bloccando di fatto ogni tipo di intervento e preannunciando, nel bilancio di previsione 2025, l’aumento al massimo delle tariffe comunali. Una situazione che appare quanto meno singolare, visto che, di solito, si assiste all’esatto contrario: con i revisori dei conti che insistono per il pre-.dissesto e la parte politica che, invece, spinge per una gestione ordinaria. A Montoro, invece, no: nell’arco di pochi mesi il Sindaco Carratu’, di fatto, ha bloccato l’attività amministrativa del Comune della Provincia di Avellino, salvo che, nelle prossime settimane, il Ministero dell’Interno rispedisca al mittente la decisione.

