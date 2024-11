DA NOCERA INFERIORE A PALINURO: IL TOUR SALERNITANO DEL COORDINATORE DI FI FULVIO MARTUSCIELLO

Dall’Agro al Cilento, dal Comune di Nocera Inferiore a quello di Palinuro per una serie di iniziative pubbliche, targate Forza Italia, per avviare la marcia di avvicinamento alle prossime elezioni Regionali 2025. E’, quella di sabato 16 Novembre, una giornata che l’europarlamentare Fulvio Martusciello ha riservato al territorio della Provincia di Salerno dove, nelle ultime settimane, si susseguono le adesioni al partito degli Azzurri.

Alle 12:00 Martusciello sarà a Nocera Inferiore per un incontro al quale non mancherà di partecipare anche la consigliere comunale Tonia Lanzetta, già indicata come candidato al Consiglio Regionale nella lista di Forza Italia in Provincia di Salerno.

Alle 16:00, poi, accompagnato dal Coordinatore Provinciale di Salerno Roberto Celano, il parlamentare europeo Fulvio Martusciello sarà a Palinuro per una riunione nel corso della quale ci sarà anche la new entry del territorio Nanni Marsicano.