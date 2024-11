VINCENZO DE LUCA: “AUTONOMIA DIFFERENZIATA, DOPO CONSULTA AL LAVORO SENZA IDEOLOGISMI”

Durante la diretta social del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato affrontato il tema dell’autonomia differenziata in seguito alla decisione della Corte Costituzionale. De Luca ha sottolineato che la sentenza ha svuotato la legge Calderoli, sottolineando la necessità di rivedere l’intera legge e mettendo in dubbio la sua efficacia futura.

Ha evidenziato il ruolo innovativo della Campania nella lotta contro l’autonomia differenziata e il centralismo burocratico, promuovendo invece un programma di sburocratizzazione e modernizzazione del Paese. Ha esortato a lavorare senza ideologie per far crescere l’Italia nel suo complesso, senza guerre religiose e con spirito unitario. De Luca si è mostrato scettico sul futuro dell’autonomia differenziata, suggerendo che potrebbe essere superata anche dal referendum. Ha sottolineato il sostegno dell’unità d’Italia e l’importanza di guardare avanti per un’Italia moderna e solidale, senza ideologie.