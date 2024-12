DA PAGANI L’ATTACCO ALLA PROVINCIA PER ZONA CONTESTATA: “ATTO DI SERVILISMO POLITICO”

Il Gruppo Orizzonte Comune, composto dai consiglieri comunali paganesi Davide Nitto, Gaetano Stanzione, Luna Ferraioli e dagli assessori Carmela Ferraioli e Felice Califano, esprime fermo dissenso rispetto all’iniziativa politica regionale, e ciò per le regole poco

democratiche assunte da un partito che di fatto si definisce “democratico”, ma nella sostanza non si professa tale, in quanto trattasi di un’azione in totale assenza di coinvolgimento del comune maggiormente interessato, ovvero il Comune di Pagani.

E’ quanto riportato in una nota diffusa alla stampa.

Atteggiamento grave in considerazione della delicatezza smisurata dell’argomento dettata da aspetti di natura tecnico – amministrativa legati alla vicenda. In Provincia è andato in scena un atto di servilismo partitico che nulla ha a che fare con la

tutela degli interessi dei cittadini che risiedono nella cosiddetta ex zona contesa.