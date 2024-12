DA REGIONE A VATICANO E’ UN ATTIMO: PIOGGIA DI EMENDAMENTI ALLA FINANZIARIA PER LE CHIESE

Ci sono Chiese, da ristrutturare o da mettere in sicurezza, in quasi il 70% degli emendamenti che i Consiglieri Regionali della Campania hanno presentato per l’allegato alla Legge di Bilancio 2025. Il tema ricorrente è quello della Chiesa, piccola o grande che sia, per la quale impegnare fondi della Regione Campania, per sopperire, evidentemente, alle carenze finanziarie delle diverse Curie del territorio. In totale sono oltre 200 gli emendamenti presentati dai consiglieri regionali, di maggioranza e di opposizione, che adesso dovranno essere inseriti nel maxi emendamento che il Consiglio si prepara ad approvare nel pomeriggio di venerdi’ 20 Dicembre. A spiccare, pero’, è lo spirito ecclesiastico che regna nei cuori dei Consiglieri Regionali della Campania che, mai come in occasione della discussione di questa legge Finanziaria, hanno espresso una grande attenzione per il mondo clericale.

Share on: WhatsApp