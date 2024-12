ROCCAPIEMONTE, IL CASO: L’ULTIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE TUTTA DA RIFARE

Dopo le irregolarità sollevate dall’opposizione nella seduta del 29 novembre scorso e denunciate sia al Prefetto che alla Magistratura, il sindaco Pagano fa dietro front e riconvoca il consiglio comunale riproponendo gli stessi argomenti, compresa la surroga del consigliere dimissionario.

«Si sono resi conto del pasticcio e sono corsi ai ripari, riconvocando il consiglio comunale con gli stessi argomenti per lunedì prossimo 23 dicembre alle ore 10.

Tuttavia è inspiegabile la pubblicazione all’albo pretorio della delibera di surroga che ci vede tutti presenti in aula, nonostante fossimo assenti. Un falso che gli organi di controllo comunali, segretario e presidente del Consiglio, hanno certificato con grande superficialità e probabilmente in una condizione di totale assoggettamento al potere politico.

Un atto gravissimo in linea con un modus operandi che denunciamo da tempo e che in questo paese regna sovrano-affermano i consiglieri comunali di minoranza Luisa Trezza, Giuseppina Polichetti, Giovanni Adinolfi e Giuseppe Ciancio.

Potremmo divertirci ed utilizzare gli stessi aggettivi con i quali siamo stati descritti dal sindaco e assessori, ma non lo faremo . Stendiamo un velo pietoso anche se le denunce presentate faranno il loro corso.

Ci difendiamo con la verità» – hanno concluso i quattro consiglieri comunali di minoranza.

