DA SABATO 6 LUGLIO AL VIA I SALDI ESTIVI: OGNI FAMIGLIA SPENDERA’ IN MEDIA 200 EURO

Tutto pronto per i saldi estivi, al via da sabato 6 luglio in tutta Italia, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano (19 luglio). Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 202 euro – pari a 92 euro pro capite – per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro.

“Questi saldi rappresentano per i consumatori un’opportunità da non perdere perché potranno acquistare prodotti di moda e di qualità con un’ampia scelta visto che i negozi sono particolarmente riforniti”, ha dichiarato il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni.