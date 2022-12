DAL 1 GENNAIO 2023 CARBURANTI PIU’ CARI: SI TEME ANCHE AUMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI

Una doppia stangata potrebbe interessare gli automobilisti. A strettissimo giro, già a gennaio, un aumento del prezzo dei carburanti, a seguito del venir meno dello sconto sulle accise a oggi in vigore fino al 31 dicembre. In scia, si delinea l’ipotesi anche di un aumento dei pedaggi autostradali.

All’inizio di ogni anno le tariffe vengono tradizionalmente aggiornate, ma da quattro anni a questa parte, dopo il crollo del Ponte Morandi, sono rimaste congelate. Il 2023 potrebbe registrare il ritorno agli aumenti, per la prima volta dal 2018. Le concessionarie hanno presentato le loro richieste di rimodulazione, attualmente al vaglio del ministero dei Trasporti e del ministero dell’Economia che dovranno tenere conto degli investimenti effettuati. Sul tavolo ci sono i Piani economico-finanziari delle diverse società che, come spiegato dall’Aiscat, sono però «attualmente a stadi di approvazione differenti». Non è escluso un intervento “in zona Cesarini” del governo per stoppare i rincari.