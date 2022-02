DAL 1 MARZO VIA MASCHERINE ALL’APERTO ANCHE IN REGIONE CAMPANIA

Salvo che non intervenga, a breve, una nuova ordinanza regionale, anche in Campania, a partire da domani 1 Marzo, viene meno l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. La Regione Campania, per decisione del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, era rimasta l’unica in Italia, ed in buona parte d’Europa, a mantenere in vigore l’obbligo di indossare il dispositivo di sicurezza anche all’aperto.

