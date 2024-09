DALLA LEGA AI MODERATI DI CORRADO MATERA: PRONTI CAMBI DI CASACCA IN CONSIGLIO REGIONALE

Dalla Lega di Matteo Salvini al movimento dei Moderati che, in tutta la Campania, sta costruendo il Consigliere Regionale Corrado Matera: è in arrivo un clamoroso cambio di casacca, all’interno del Consiglio Regionale della Campania, con il passaggio di un consigliere della Lega all’interno della maggioranza del Presidente De Luca. A gestire le delicate trattative, ampie e variegate a quanto si apprende, è stato proprio Corrado Matera che sta lavorando ad una lista civica di area moderata da mettere in campo, alle prossime elezioni regionali, a sostegno della candidatura di Vincenzo De Luca. Con o senza il Partito Democratico: De Luca, infatti, al momento, insieme al suo strettissimo entourage, sta lavorando alla composizione di tre liste civiche, in attesa di conoscere le decisioni del Partito Democratico e, in modo particolare, della Segretaria Elly Schlein riguardo al tema del suo Terzo Mandato.

