DA BELLIZZI A VIETRI SUL MARE: LE NUOVE ADESIONI A FORZA ITALIA IN PROVINCIA DI SALERNO

“Continua la crescita di Forza Italia nella provincia di Salerno, con l’adesione di cinque nuovi consiglieri comunali”. Lo annuncia Fulvio Martusciello, coordinatore regionale del partito in Campania, che accoglie i consiglieri Nicola Pellegrino, Alessia Renna, Elisabetta

Pellegrino, Gerardo Melagrano di Bellizzi e Vittorio Mendozzi, assessore comunale al turismo e consigliere comunale di Vietri

sul Mare. “Continuiamo a crescere, non abbiamo limiti, – ha aggiunto MARTUSCIELLO – Forza Italia è un partito aperto e plurale, che si prepara con serietà alle prossime elezioni regionali. I consiglieri comunali di qualsiasi comunità avvertono la nostra forza e scelgono di

aderire”.

“Questa nuova adesione rappresenta un ulteriore passo avanti nella preparazione del partito per le elezioni regionali, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e promuovere una politica inclusiva e partecipativa”, ha concluso l’eurodeputato.

