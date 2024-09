L’AVVERTIMENTO DI TAJANI AGLI ALLEATI DI GOVERNO: “NO A TASSA SU EXTRAPROFITTI BANCARI”

“Non voteremo mai un provvedimento come quello presentato e poi modificato nell’estate del 2023, il sistema bancario ora è sano, ma vanno tutelati i piccoli istituti. Il ministro Giorgetti ha escluso questa ipotesi. È ovvio che le banche debbano contribuire al rientro del debito pubblico, ma non con una tassa di quel tipo”. Lo afferma, in una intervista a “La Stampa”, il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in merito alla eventuale introduzione, da parte del governo, di una tassa sugli extraprofitti bancari.

