ANTONIO IANNONE (FDI): “UNO STRAORDINARIO SUCCESSO LA DUE GIORNI DI AVELLINO”

“Grazie agli oltre 1200 accreditati che in questi due giorni hanno gremito la nostra Conferenza Programmatica Regionale. Insieme ai Parlamentari, all’Eurodeputato, ai Consiglieri Regionali, agli Amministratori, ai Dirigenti di Fratelli d’Italia di tutta la regione abbiamo iniziato a proporre il nostro progetto politico e lanciato la nostra sfida alla Regione Campania. Dobbiamo liberarla da De Luca, dal PD e dai diversamente PD e ci presenteremo con un progetto serio e credibile. Siamo partiti dalle aree interne ma nei prossimi mesi andremo in tutte le altre province e poi a confrontarci con associazioni di categoria, ordini professionali ed enti dotati di autonomia funzionale. Costruiremo un dialogo ed un confronto che instauri un nuovo modello di governo. Mentre altri parlano solo di nomi, noi metteremo a disposizione una visione, idee e progetti ambiziosi ma realizzabili. La sfida è portare il buongoverno di Giorgia Meloni anche sui territori con la conquista della regione Campania. Siamo consapevoli che il cambiamento è possibile e necessario per una regione che ha enormi potenzialità ma è stata portata al disastro dalla sinistra e dal Governatore uscente. Grazie ai Ministri Piantedosi e Schillaci, grazie al Vice Ministro Cirielli, per aver impreziosito i nostri lavori con interventi di grande spessore che testimoniano ancora una volta la grande attenzione che c’è per la nostra regione”. Lo dichiara il Commissario Regionale di Fratelli d’Italia, il Senatore Antonio Iannone.

Share on: WhatsApp